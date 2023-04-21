Спецоперация 21 апреля 2023, 07:56 Воевавшего за ВСУ чемпиона по гребле Александра Дикого ликвидировали в Донбассе «РВ»: в Донбассе ликвидировали чемпиона Украины по гребле Александра Дикого РИА «Новости»

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Российские силы ликвидировали в Донбассе многократного чемпиона Украины по гребле, 42-летнего Александра Дикого. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В Донбассе уничтожен чемпион по гребле, сменивший весло на автомат», — сказано в сообщении.

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Известно, что сражавшийся на стороне украинских войск Дикий тренировался на гребной базе «Водник» в Киеве. Был четвертым в составе национальной сборной на чемпионате мира среди юниоров.

Дикого ликвидировали в Донбассе 16 апреля. Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, в сообщении не уточняется.

Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации уничтожили воевавшего в рядах ВСУ шестикратного чемпиона Украины по кикбоксингу, 21-летнего Руслана Пискового. Он был финалистом чемпионата Европы, а также серебряным призером чемпионата мира в версии К-1.