05 мая 2023, 01:08
Воевавшего на стороне ВСУ сценариста Андрея Максименко ликвидировали на Украине — СМИ
RT: на Украине ликвидировали воевавшего за ВСУ сценариста Андрея Максименко
На Украине в ходе СВО ликвидировали режиссера и сценариста Андрея Максименко, который был добровольцем в батальоне имени Джохара Дудаева. Об этом сообщил в Telegram-канале телеканал RT.
По информации украинских СМИ, Максименко скончался 3 мая от осколочного ранения в голову. Данных о месте ранения нет.
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«Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева» — это подразделение чеченских добровольцев, которые приняли сторону ВСУ. В этом батальоне воевал режиссер.
Андрей Максименко снял несколько фильмов, самым известным из них стала лента «На море!» с участием актеров Алены Бабенко и Павла Деревянко.
Ранее стало известно о ликвидации на Артемовском направлении сына известного на Украине режиссера Ивана Войтюка, который стал офицером в нацистской бригаде. Он служил в 92-й отдельной мехбригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, известной своей нацистской идеологией. Владимир Войтюк погиб под точным минометным обстрелом 24 апреля 2023 года.
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