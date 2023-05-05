Спецоперация 05 мая 2023, 01:08 Воевавшего на стороне ВСУ сценариста Андрея Максименко ликвидировали на Украине — СМИ RT: на Украине ликвидировали воевавшего за ВСУ сценариста Андрея Максименко Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На Украине в ходе СВО ликвидировали режиссера и сценариста Андрея Максименко, который был добровольцем в батальоне имени Джохара Дудаева. Об этом сообщил в Telegram-канале телеканал RT.

По информации украинских СМИ, Максименко скончался 3 мая от осколочного ранения в голову. Данных о месте ранения нет.

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«Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева» — это подразделение чеченских добровольцев, которые приняли сторону ВСУ. В этом батальоне воевал режиссер.

Андрей Максименко снял несколько фильмов, самым известным из них стала лента «На море!» с участием актеров Алены Бабенко и Павла Деревянко.

Ранее стало известно о ликвидации на Артемовском направлении сына известного на Украине режиссера Ивана Войтюка, который стал офицером в нацистской бригаде. Он служил в 92-й отдельной мехбригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, известной своей нацистской идеологией. Владимир Войтюк погиб под точным минометным обстрелом 24 апреля 2023 года.