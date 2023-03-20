Спецоперация 20 марта 2023, 11:13 Военный журналист Евгений Поддубный назвал СВО народной спецоперацией

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СВО спустя год ее ведения и после проведения частичной мобилизации превратилась в народную спецоперацию. Об этом сообщило ИА SM.News со сылкой на слова военного журналиста, автора документальных фильмов и специальных репортажей Евгения Поддубного.

По его мнению, россияне продемонстрировали свой патриотизм, когда приняли участие в СВО. Потому что, хоть большинство из них и не связывало жизнь с армией, когда объявили частичную мобилизацию, они смело отправились защищать Родину.

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«СВО стала народной специальной военной операцией после того, как была объявлена частичная мобилизация. Сейчас на передовой находится огромное количество людей, которые не делали выбор. Которых государство мобилизовало, они сказали: да», — подчеркнул Поддубный.

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Он также напомнил, что Россия и президент Владимир Путин заботятся об участниках СВО и их семьях. И журналист отметил, что такие меры соцподдержки демонстрируют общие тенденции развития российского общества.

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