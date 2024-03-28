Спецоперация 28 марта 2024, 10:06 Военный врач занял место командира танка и помешал прорыву ВСУ к Козинке Минобороны: военный врач, управляя танком, помешал прорыву ВСУ близ Козинки

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Военный врач с позывным Велес в ходе очередной попытки ВСУ прорваться к селу Козинка в Белгородской области занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой и корректировал крупнокалиберную артиллерию. О грамотных действиях медика рассказали в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы группировки прикрытия госграницы каждый день проявляют мужество и героизм, отражая атаки противника, уничтожают живую силу и технику ВСУ в приграничных районах.

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Во время очередной попытки украинских диверсантов прорваться к приграничному белгородскому селу Козинка Велес занял место командира танка. Военный врач продемонстрировал слаженную и грамотную работу, ведя огонь по штурмовым подразделениям противника. Кроме того, он корректировал крупнокалиберную артиллерию.

«В результате боя украинские формирования понесли существенные потери и были вынуждены отступить», — заключили в министерстве.