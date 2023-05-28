Спецоперация 28 мая 2023, 03:20 Военный врач вынес пятерых раненых с поля боя в зоне спецоперации Военный врач Денис Шишов вывел из-под обстрела ВСУ пятерых раненых РИА «Новости»

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Фельдшер противотанкового дивизиона гвардии Денис Шишов во время сражения в зоне спецоперации вынес из-под огня ВСУ пятерых российских военных. Об этом, как уточнил РЕН ТВ, сообщило Минобороны РФ.

Прапорщик Денис Шишов принимал участие в боях с украинскими националистами. Во время прикрытия группы российских мотострелков Шишов оказывал первую помощь военным прямо на поле боя, после чего провел эвакуацию пострадавших в безопасное место и замаскировал их.

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«Денис один вынес из-под огня противника в безопасное место пять раненых военнослужащих, которые не могли самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую помощь», — говорится в сообщении.

Позже Шишов доставил раненых в полевой госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минобороны сообщило о подвиге российского прапорщика Алима Дзамихова, который спас из-под минометного огня ВСУ 35 сослуживцев. Он оперативно организовал эвакуацию бойцов из подбитых украинскими военными машин.