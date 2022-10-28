Военный врач рассказал, каких пациентов приходится лечить в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 09:04 Военный врач рассказал, каких пациентов приходится лечить в зоне спецоперации Уехавший на СВО врач «Шаман»: большинство пациентов поступили с минно-взрывными травмами

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Большинство пациентов, которые поступают в госпитали в зоне специальной военной операции, имеют минно-взрывные травмы. Об этом сообщил врач Евгений с позывным «Шаман» РИА «Новости».

Он отметил, что для медиков подобный диагноз оказался совершенно новой работой.

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«Большинство пациентов с минно-взрывными травмами, с огнестрельными ранениями, что в гражданской жизни, к счастью, не встречается», — сказал врач.

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Он уточнил, что специалисты заранее готовились к этому, у них получается оказывать квалифицированную медицинскую помощь раненным.

Евгений отметил «непредсказуемую» нагрузку на военных медиков. По его словам, гражданскую медицинскую службу и службу в вооруженных силах нельзя сравнивать.

«Здесь обстановка отличается. Настрой боевой, будем лечить, помогать», — уточнил «Шаман».

Он призвал медиков не бояться делать мужественный шаг и ехать работать в зону СВО, чтобы дети и внуки могли гордиться подвигом военных врачей.

Ранее сообщалось, что заведующий отделением реанимации Московского многопрофильного городского клинического центра «Коммунарка», 45-летний лейтенант медицинской службы Алексей из Балашихи отправился спасать раненых в ходе СВО.