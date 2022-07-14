Военный стратег из Израиля назвал пять предпосылок победы России в спецоперации на Украине

ВСУ рассчитывают на силу имеющегося у них вооружения в зоне спецоперации, но в противостоянии с Россией эта стратегия обречена на провал. Таким мнением в статье для издания Die Welt поделился израильский историк и военный стратег Мартин ван Кревельд.

По его словам, это лишь один из пяти факторов, которые указывают на победу России в конфликте с Украиной. Однако он отметил невозможность точного предсказания по исходу противостояния двух стран.

«Как показывает растущее количество признаков, украинский конфликт будет долгим. И победит в нем тот, у кого окажется „дыхалка“ бегуна на длинные дистанции плюс способность выдерживать долгие нагрузки», — сказал Кревельд.

По его словам, сейчас по этим показателям выигрывает Россия. Среди других факторов, указывающих на провал Украины, Кревельд указал быструю адаптацию экономики РФ к санкциям и нарастающие проблемы у западных стран после введения этих ограничительных мер.

Кроме того, военный стратег отметил изменение тактики российских войск в ходе спецоперации. Он сказал, что в зоне вооруженного конфликта руководство ВС РФ провело перегруппировку. Это позволило освобождать населенный пункт один за другим.

Также Кревельд сказал, что ВСУ столкнулись с проблемами поставок западного вооружения. Кроме того, украинской армии приходится в ускоренном темпе обучать военнослужащих обращению с таким оружием.

Недавно официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что ВС РФ активно уничтожают не только западное вооружение ВСУ, но и иностранных наемников в рядах украинской армии. По его словам, российские войска контролируют их еще до прибытия в зону спецоперации. Это заявление Конашенкова процитировал RT.