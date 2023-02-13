Спецоперация 13 февраля 2023, 09:20 Военный рассказал о тактике ударов из «Гиацинта» по украинским военным в ЛНР РИА «Новости»: артиллеристы ударили по ВСУ вблизи позиций России в ЛНР РИА «Новости»

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Благодаря преимуществам дальнобойной гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» артиллеристы уничтожили украинские подразделения рядом с российскими позициями в Луганской Народной Республике. О тактике ведения боя военнослужащий с позывным Ишим рассказал РИА «Новости».

«Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно. Корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить», — рассказал он.

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Дальнобойные гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» бьют точно, используя тяжелые снаряды с радиусом поражения до 450 метров. Это, по словам Ишима, помогло артиллеристам уничтожить бойцов и технику противника, в том числе бронированную, вблизи позиций в ЛНР. Эти орудия также используют в контрбатарейной борьбе и совместно с другими артиллерийскими установками, например реактивной системой залпового огня «Град» и гаубицей Д-20. Военный сказал, что так удается нанести Вооруженным силам Украины многорубежное огневое поражение.

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Минобороны показало совместную работу РСЗО «Град» и гаубицы «Гиацинт-Б» в зоне проведения спецоперации. Российские военные ударили по позициям украинской артиллерии.