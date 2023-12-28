Спецоперация 28 декабря 2023, 22:30 Военный повар рассказал о новогоднем меню бойцов на передовой Минобороны РФ: бойцам на передовой приготовят праздничный стол и подарят подарки

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Российские бойцы в зоне СВО встречать Новый год будут на боевых позициях. Военный повар Александр рассказал, какими блюдами будет радовать военнослужащих на праздничном ужине. Видео в Telegram-канале разместила пресс-служба Минобороны России.

Праздничный стол бойцов будет ждать в минуты отдыха при смене с боевого дежурства. Военный повар отметил, что все продукты для новогодних блюд уже поступили на продовольственные склады и прошли необходимые проверки.

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«На праздник используется улучшенный ассортимент войскового пайка. На ужин у нас будет жаркое из свежего картофеля с мясом индейки. Праздничное блюдо», — рассказал Александр.

Каждый военнослужащий в зоне спецоперации получит подарочный набор от Минобороны России. В него положили все самое желанное на передовой — кофе, чай, плавленный сыр, колбасы, сгущенное молоко, сладости и многое другое.

С 1 января 2024 года проиндексируют отдельные выплаты военным, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, уволенным со службы и проходившим военные сборы. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.