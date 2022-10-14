Военный обозреватель Крамник заявил, что Украине не помогут станции глушения беспилотников | 360°

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Военный обозреватель Крамник заявил, что Украине не помогут станции глушения беспилотников

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Военный обозреватель Илья Крамник прокомментировал информацию о том, что Украина получит от НАТО станции глушения беспилотников. По его словам, эта техника бесполезна, сообщило РИА ФАН.

По данным сайта kp.ru, она не дает полной защиты. Кроме того, НАТО не сможет передать их Украине вовремя, считает Крамник. Он добавил, что станции глушения мешают работе не только технике соперника, но и тем, кто их использует.

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«Особенно учитывая, что Украина очень сильно зависит от беспилотников. Они гораздо сильнее на них завязаны, чем мы», — заявил эксперт.

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