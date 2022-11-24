Спецоперация 24 ноября 2022, 11:10 Военный обозреватель Баранец рассказал, как зима повлияет на ход боевых действий в зоне СВО Военный обозреватель Баранец: зима поможет российским войскам уничтожить западное оружие

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Военный обозреватель Баранец в разговоре с изданием kp.ru объяснил, каким образом наступление холодов повлияет на ход боевых действий в зоне СВО.

По его словам, зима серьезно уменьшает мобильность колесной техники противника.

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«Двигаться по раскисшей степи „по ступицы“ в жирном черноземе — это самая большая головная боль водителей. Машины постоянно застревают и садятся на пузо. <…> А это уже — заветная цель для артиллерии, беспилотников, авиации», — отметил Баранец.

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Поскольку часть европейской и американской техники прибыла на Украину без запасных комплектов — так называемых грязевых колес, российским военным будет проще уничтожать ее, заключил военный обозреватель.