Спецоперация 05 мая 2023, 02:47 Военный объяснил, почему сложно отодвинуть линию фронта от Донецка Старший лейтенант Матюшин: отодвинуть ВСУ от Донецка сложно из-за можщных укрепрайонов РИА «Новости»

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Отодвинуть линию фронта от Донецка непросто из-за серьезных и крупных укрепрайонов ВСУ почти во всех населенных пунктах под городом. Об этом изданию Ura.ru рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

По словам военного, украинцы очень хорошо укрепили не только Авдеевку, но и мелкие поселки еще в 2015 году. В пример Матюшин привел Красногоровку, где в центре города стоит кирпичный завод, «превращенный в натуральную крепость».

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«При захвате Марьинки как такового облегчения не будет, это будет всего лишь плацдарм для последующего расширения прорыва на фронте», — объяснил старший лейтенант.

Когда Марьинку освободят, наши силы выберут одно из двух направлений: или начнется штурм Красногоровки, что позволит соединиться со штурмовиками Первомайского, или военные двинутся на северо-запад — на Курахово — для перекрытия линии сообщения.

Ранее сообщалось, что Воздушно-комические силы России уничтожили скопление резервов ВСУ у Авдеевки. Также на Марьинском направлении наши бойцы ликвидировали артиллерийский расчет украинцев в районе населенного пункта Максимильяновка.