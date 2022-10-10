«Убедились, что комиссован». Военный комиссар Мытищ и Королева лично разобрался с вручением повестки параатлету | 360°

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«Убедились, что комиссован». Военный комиссар Мытищ и Королева лично разобрался с вручением повестки параатлету

Военный комиссар Мытищ и Королева Ясников лично разобрался с вручением повестки параатлету

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Потерявшему ногу параатлету Дмитрию Игнатову вручили повестку в рамках проведения частичной мобилизации. После посещения военкомата к нему лично приехал военный коммисар Мытищ и Королева Андрей Ясников.

«Военный комиссар городов Мытищи и Королев Московской области Андрей Ясников заглянул в гости. У нас все хорошо», — написал Игнатов в своем Telegram-канале.

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Он опубликовал ролик, в котором военный комиссар объяснил причину вручения повестки.

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«Мы разобрались. Дмитрий несколько раз переезжал с одного адреса на другой. В военно-учетные данные этой информации не поступило, поэтому Дмитрия оповещали. Мы убедились, что Дмитрий комиссован», — сообщил Ясников.

Он добавил, что Игнатову больше не будут приходить повестки с требованием явиться в военкомат.

Частичная мобилизация проходит по всей России с 21 сентября. Многие приходят в военкоматы в качестве добровольцев. Ранее житель Ногинска заявил, что решил отправиться в зону проведения спецоперации для зашиты своей страны. На фронт он поедет вместе с другом, которому пришла повестка.

Частичная мобилизация в РФ

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