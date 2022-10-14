Военный из США Дэвис пообещали ВСУ проблемы с наступлением холодов | 360°

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Военный из США Дэвис пообещали ВСУ проблемы с наступлением холодов

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ВСУ столкнутся с проблемами снабжения войск с приходом холодов. Таким мнением поделился американский подполковник Дэниел Дэвис. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на издание 19Fortyfive.

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По словам специалиста, во время специальной операции украинская сторона лишилась критической инфраструктуры. Кроме того, Россия уничтожила большую часть топливно-энергетического комплекса и промышленности. Дэвис подчеркнул, что с наступлением зимы Украина впадет в зависимость от западных поставок, которые могут задержаться или прибыть в недостаточном количестве.

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