Военный из ЛНР рассказал о скудном питании в украинском плену | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 09:11 Военный из ЛНР рассказал о скудном питании в украинском плену Освобожденный военный ЛНР сообщил о плохом питании в плену на Украине РИА "Новости"

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Украинские военные плохо кормили пленных в лагере «Запад-1». Об этом РИА «Новости» сообщил освобожденный военнослужащий Луганской Народной Республики Михаил Янко.

По его словам, на завтрак военнопленным давали кашу, основой которой была вода, а не крупа.

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«Они сами говорили, что 70 литров воды полагается на 10 литров крупы. На обед давали такой же суп из воды. Нас было 70 человек, на всех в супе лишь ведро картошки и четыре литра крупы. Вторым блюдом шло пюре из картошки, где 27 граммов мяса», — рассказал военный.

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Также националисты кормили пленных салатом, который состоял из зелени, лука, моркови и капусты, но потом зелень сменили на свеклу.

«На ужин давали кусок рыбы, 50 граммов, и картошку. Сахара не было — слишком дорогой. На приеме пищи за нами смотрели надзиратели, чтобы мы лишнего себе не положили», — добавил он.

Ранее бывший военнопленный ВСУ из ЛНР Александр Чупра признался, что боевики стараются не брать в плен раненых, добивая контрольным выстрелом на поле боя.