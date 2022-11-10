Спецоперация 10 ноября 2022, 10:52 Военный историк Союстов рассказал о возможностях боевого БПЛА «Ланцет» Андрей Союстов: «Ланцет» позволяет работать на очень высоких скоростях

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Военный историк Андрей Союстов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о боевых возможностях БПЛА «Ланцет». По его словам, беспилотники-камикадзе уже успели показать свою эффективность на поле боя.

«Если мы запускаем „Ланцет“ в 20 километрах от линии боевого соприкосновения, то он может уйти на глубину до 40 километров в тыл противника, обнаружить и уничтожить там цели», — сообщил историк.

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Союстов добавил, что площадь охватываемой зоны беспилотника составляет около 10 квадратных километров. То есть БПЛА может долетать до указанного места и «кружить» над ним, а по команде — атаковать.

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«Ланцет» позволяет работать на очень высоких скоростях, при этом сохраняя полезную нагрузку большой массы, отметил эксперт.