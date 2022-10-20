Военный историк предсказал активное наступление ВС России к концу осени | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 10:52 Военный историк предсказал активное наступление ВС России к концу осени Военный историк Кнутов: ВС России смогут перейти к активному наступлению с конца ноября РИА «Новости»

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о планах ВС России освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. Но главная задача сейчас — сдержать наступление ВСУ на Херсонском направлении, заметил в беседе с «360» военный историк Юрий Кнутов. По его мнению, российские Вооруженные силы смогут перейти в активное наступление не раньше конца осени.

«На мой взгляд, сейчас главная задача — остановить наступление украинских войск на Херсон. Это позволит сохранить жизни мирного населения <…> и значительную часть жилого фонда», — отметил эксперт.

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Он констатировал, что Украина «настроена отомстить населению Херсонской области» за голосование на референдумах за вступление в состав России, поэтому, вероятно, будет пытаться уничтожать «населенные пункты, включая сам Херсон».

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«В нашем приоритете сейчас — сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить и лишь потом начать контрнаступление», — сделал вывод Кнутов.

Ресурсы для того, чтобы переходить к наступательным действиям, у российской армии появятся в конце ноября — начале декабря, а активное дальнейшее продвижение — «перспектива полугодового периода», считает военный историк.

Он напомнил, что перед российской армией остается задача освободить Николаев и Одессу — без этих земель «Россия будет неполной».

Ранее стало известно, что на некоторых направлениях ВС России и сейчас ведут осторожные наступательные действия. Войскам удалось выбить ВСУ из харьковской Горобьевки.