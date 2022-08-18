Военный историк Кнутов предположил, как быстро российские системы ПВО научатся сбивать ракеты ATACMS

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с РИА ФАН предположил, как быстро российские системы ПВО научатся сбивать ракеты ATACMS, предназначенные для американских РСЗО HIMARS.

По словам эксперта, российским системам ПВО может понадобиться до двух-трех недель.

«Посмотрим телеметрию, параметры этих целей и отработаем технологию. Внесем изменение в программное обеспечение, потому что вручную стрелять по таким целям невозможно: слишком большие скорости, обнаружить ее, захватить, провести автоматическое сопровождение, произвести пуск, — это все нереально при таких скоростях. Все зависит от того, какой объем данных будет накоплен, исходя из этого можно будет внести изменения. Это вопрос не часов и дней, это вопрос двух-трех недель, может быть», — отметил историк.

Он добавил, что на данный момент на вооружении Украины имеются высокоточные ракеты семейства GMLRS, дальность полета которых составляет до 70-80 километров. При этом он заметил, что дальность полета у ATACMS значительно выше — до 300 километров.