Спецоперация 21 февраля 2024, 19:17 Военный эксперт заявил о наличии у России оружия для борьбы с морскими дронами Военный эксперт Крамник: у России есть оружие для борьбы с морскими дронами Freepik

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У России уже есть оружие для борьбы с морскими дронами, которые в последнее время активно использовали украинцы. Об этом сообщил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник, чьи слова привело РИА «Новости».

В арсенале российских войск есть дистанционно управляемые модули, которые еще во времена СССР использовали на сухопутной технике. Такие станции способны заметить цель на расстоянии в несколько километров.

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«Нам нужны аппараты, способные бороться с надводными кораблями противника, его судоходством, уничтожать цели в портах», — отметил аналитик.

России также нужны дроны-разведчики, способные обнаружить как подводные, так и надводные цели. Сейчас в зоне спецоперации тестируют первую партию быстроходных безэкипажных катеров-носителей «Одуванчик». Такая техника станет отличным дополнением для ведения боев в будущем, заключил эксперт.

Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов ранее сообщил, что ВМС Украины понесли серьезный ущерб, когда лишились одного из немногих заводов по созданию морских дронов. Производство парализовали российские удары.