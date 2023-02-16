Спецоперация 16 февраля 2023, 12:16 Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил большие потери украинской армии

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Украина теряет огромное количество раненых, что говорит о плохом медобеспечении бойцов. Об этом ИА SM.News рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, украинская сторона называет вполне соответствующие действительности данные по погибшим. Но количество выживших раненых очень низкое.

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«Соотношение по раненым у Киева совершенно чудовищное. Если нормальная армия по раненым теряет один к трем или один к пяти, то Украина оглашает статистику один к полутора, что говорит о низком уровне медицинского обеспечения», — сказал Владислав Шурыгин.

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Он отметил, что в сентябре прошлого года ВСУ насчитывали 700 тысяч человек. Сейчас же, согласно озвученной статистике, у них почти вдвое меньше. По официальным данным, в результате действий погибли 150 тысяч бойцов, еще 400 оказались ранеными. В настоящее время, по словам эксперта, Украина охотится за «живым товаром», чтобы пополнить свои ряды.