Военный эксперт Суконкин объяснил происхождение команды артиллеристов «Триста тридцать три»

Военный писатель Алексей Суконкин раскрыл подробности появления команды российских, а также луганских и донецких артиллеристов — «Триста тридцать три». По его словам, эта фраза пришла «из народного творчества», еще со времен присутствия ВС СССР в Афганистане, написал NEWS.ru.

Военные могут использовать эту фразу в качестве зашифрованного обозначения конкретной цели, ее координат или установок прицела

«Пли!», «Огонь!» не говорят. Говорит просто: «Батарея — залпом!», «Батарея… три снаряда… беглым!». «333» — нечто показное, кому-то хочется почувствовать момент. Команда «Триста тридцать три» не уставная, пришла из народного творчества, может обозначать и зашифрованное обозначение конкретной цели для уничтожения во время боя или установку прицела, координаты цели, которую нужно уничтожить, — добавил Суконкин.

Писатель отметил, что любые боевые действия «не лишены театральности».