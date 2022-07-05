Военный эксперт Швыткин заявил, что звание ветерана спецоперации повышает социальный статус

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, зачем нужен закон, дающий статус ветерана боевых действий гражданским лицам, которые выполняли задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил RT.

По его мнению, это имеет «важное социальное значение». Швыткин отметил, что званием ветерана будут наделять не только тех, кто был ранен в ходе спецоперации.

«Безусловно, это повышает социальный статус данной категории граждан, позволяет себя чувствовать более уверенными, более защищенными», — рассказал он.