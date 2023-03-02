Спецоперация 02 марта 2023, 18:28 Военный эксперт Шурыгин прокомментировал положение России в связи с вмешательством НАТО

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В настоящий момент Россия противостоит всему Западу и ей удается выстоять несмотря на вмешательство НАТО. Такое мнение выразил военный эксперт, аналитик Владислав Шурыгин агентствуSM.News.

По словам эксперта, 30 мировых держав сейчас «находятся в состоянии Третьей мировой войны». Некоторые из стран, по мнению Шурыгина, принимают в ней самое активное участие.

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Военный аналитик также отметил, что Запад и НАТО рассчитывали на ослабление России в связи с сложившимся конфликтом, однако стране удалось выстоять.