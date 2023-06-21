Спецоперация 21 июня 2023, 03:59 Военный эксперт рассказал, когда может закончиться контрнаступление ВСУ Военный эксперт Дандыкин: контрнаступление ВСУ закончится через три недели РИА «Новости»

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Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что украинское контрнаступление закончится примерно через три недели. В интервью «Известиям» он пояснил, что все к этому движения из-за исчерпания ресурсов у ВСУ.

Ударные силы, которые применили в первом броске, использованы. Сейчас идет второй бросок, а дальше начнутся проблемы, спрогнозировал эксперт. Глубокий прорыв обороны, на который так рассчитывали ВСУ, не получился.

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«Пытались повторить харьковский вариант, но это при сплошной обороне, которая нами была построена, не сработало. Тыкались на все направления, особенно на Южно-Донецкое и Запорожское, — не получилось», — пояснил Дандыкин.

Обстановка подогревается определенной суетой, возникшей на Западе. Например, Германия беспокоится за свои танки Leopard. По мнению эксперта, там начинается «легкая паника», потому что никто не ожидал такого развития событий.

Запад надеялся, вкладывал в украинских военных, готовил, учил и инструктировал, сыронизировал Дандыкин. Но преимущество в авиации, стойкость российских бойцов и командиров, а также дальние удары по складам, коммуникациям, центрам принятия решений и резервам «сказали свое слово».

«Три недели плюс-минус одна неделя — это реалистичный прогноз», — заключил эксперт.

Ранее на Западе предрекли, что контрнаступление ВСУ превратится для них в долгую и изнурительную мясорубку. Самым сложным препятствием для украинских военных стали российские минные поля.