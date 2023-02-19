Спецоперация 19 февраля 2023, 15:16 Военный эксперт предрек нанесение ударов по мостам и тоннелям на Украине Военный эксперт Кнутов сообщил о скором нанесении ударов по мостам и тоннелям на Украине Telegram

Читать 360tv в

Российские военные в ближайшее время начнут наносить удары по тоннелям, мостам и логистическим железнодорожным узлам. Об этом в беседе с изданием «Московский комсомолец» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, причина растущей интенсивности ударов по инфраструктуре ВСУ связана с попыткой сорвать готовящееся весеннее наступление.

Реклама

«Мы уничтожаем заводы по производству и ремонту военной техники, ликвидируем места сосредоточения украинских войск, уничтожаем технику на подходе», — сказал он.

Реклама

Однако в самое ближайшее время российские войска начнут совершать куда более болезненные удары.

«Военно-промышленный комплекс России нарастил производство ракет „Кинжал“, которые не способна перехватить ни одна система противовоздушной обороны в мире. Значит, появится возможность бить по целям вдоль границы Украины с Польшей», — добавил военный эксперт.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил об увеличении выпуска отечественных гиперзвуковых ракет «Кинжал».