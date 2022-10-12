Появление в рядах ВСУ целых подразделений иностранных наемников объяснили | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 17:56 Поделиться Telegram

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Viber Появление в рядах ВСУ целых подразделений иностранных наемников объяснили Эксперт Насонов: моральный дух ВСУ упал и его поддерживают иностранные наемники Официальный сайт

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Российские войска еще больше нарастили устойчивость обороны на всех направлениях боевых действий, заявил в беседе с «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Олегович Насонов. Он также обратил внимание на увеличившееся количество наемников в рядах ВСУ и иностранные образцы вооружения, которые использует противник.

«Из ключевых моментов я отметил бы, что устойчивость нашей обороны значительно выросла , нет ни одного рубежа обороны, с которого группировка российских вооруженных сил смогла бы отойти. Такого нет. Это первое», — сказал собеседник «360».

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Второй момент, на который указал Насонов, — упоминание в сводках Минобороны иностранных образцов вооружения ВСУ, которые успешно уничтожают российские военные. Причем это самое разное оружие и техника — от БТР, огнеметов, стрелкового оружия до РСЗО.

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«Это четко говорит о том, что все что было у ВСУ своего на штатном вооружении, уже либо уничтожено, либо находится на глубокой восстановительной работе. А все, чем они сейчас управляют, — иностранного производства», — подчеркнул он.

Помимо этого, Насонов отметил, что сейчас все чаще появляются сообщения об иностранных наемниках в рядах ВСУ. Причем речь идет не об отдельных людях или группе из нескольких человек, а целых подразделениях.

«То есть это уже не одиночки, не инструкторы, ни командиры, не руководители, а целые подразделения. Это говорит о многом. Во-первых, что у ВСУ уже с морально-волевыми качествами возникают проблемы, а эти наемники, которые действуют там за большие американские деньги, пытаются неким образом удержать их на позициях», — заключил эксперт.

Сегодня Минобороны сообщило об уничтожении штаб запрещенного в РФ «Правого сектора»*, узла связи запрещенного националистического формирования «Азов»** и двух пунктов временной дислокации иностранных наемников.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация

** «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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