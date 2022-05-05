Военный эксперт объяснил, почему Польша боится вводить войска в Западную Украину

Польша пока не может ввести войска на территорию Западной Украины, так как эти действия лишат ее поддержки НАТО и оставят беззащитной перед ответом России. Об этом изданию «Украина.ру» рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Введение вооруженных сил на территорию другой страны не позволит активировать статью о коллективной обороне НАТО, речь идет о пятом пункте Устава Альянса о самообороне в случае нападения на одну из стран-участниц.

«Сейчас есть опасность, что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. <…> Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе», — заявил Евсеев.

Он подчеркнул, что в таком случае Россия может нанести удары ракетами «Кинжал», а Польша никак не сможет на это ответить. Такие действия приведут к гибели польских военнослужащих — Польша этого серьезно опасается.

Страна сможет ввести свои войска только при условии полного распада Украины, когда киевский режим утратит рычаги управления, подчеркнул специалист.