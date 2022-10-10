Названа особенность удара по объектам инфраструктуры Украины | 360°

Важное 10 октября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

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Viber Названа особенность удара по объектам инфраструктуры Украины Эксперт Коротченко отметил массовое применение дальней авиации при ударе по Украине РИА Новости

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Самое массовое применение стратегической авиации ВКС России за все время спецоперации является одной из особенностей сегодняшнего удара по украинской инфраструктуре. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии РИА «Новости».

Специалист обратил внимание, что в ходе спецоперации российские стратегические бомбардировщики уже не раз применялись для нанесения ударов по объектам Украины с использованием крылатых ракет Х-101 и Х-555.

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«При этом сегодняшний удар по украинской инфраструктуре, вероятно, стал самым массовым случаем применения дальней авиации ВКС РФ за все время СВО», — сказал он.

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В Минобороны РФ заявили, что цель удара по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, достигнута. Все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

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