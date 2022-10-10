Названа особенность удара по объектам инфраструктуры Украины | 360°

Все новости

Спецоперация

10 октября 2022, 18:58

Боррель осудил удары по инфраструктуре Украины

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Реклама

Мир

10 октября 2022, 18:50

Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует

Общество

10 октября 2022, 18:47

«ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей

Подмосковье

10 октября 2022, 18:42

Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой

Общество

10 октября 2022, 18:36

Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы

Подмосковье

10 октября 2022, 18:30

Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные

Общество

10 октября 2022, 18:28

Ozon ограничил заказы из Крыма

Подмосковье

10 октября 2022, 18:27

Поддержку бизнеса во время частичной мобилизации обсудили в Подмосковье

Важное

10 октября 2022, 17:40

Названа особенность удара по объектам инфраструктуры Украины

Эксперт Коротченко отметил массовое применение дальней авиации при ударе по Украине

Читать 360tv в

Самое массовое применение стратегической авиации ВКС России за все время спецоперации является одной из особенностей сегодняшнего удара по украинской инфраструктуре. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии РИА «Новости».

Специалист обратил внимание, что в ходе спецоперации российские стратегические бомбардировщики уже не раз применялись для нанесения ударов по объектам Украины с использованием крылатых ракет Х-101 и Х-555.

Реклама

«При этом сегодняшний удар по украинской инфраструктуре, вероятно, стал самым массовым случаем применения дальней авиации ВКС РФ за все время СВО», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. Глава государства предупредил, что попытки украинских властей устраивать теракты на территории России не останутся без жесткого ответа.

Реклама

В Минобороны РФ заявили, что цель удара по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, достигнута. Все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Минобороны РФ

11

0

0

0

0

2

Реклама

Реклама