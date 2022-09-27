Военный эксперт Литовкин заявил, что Западу невыгодно поставлять на Украину много оружия | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Военный эксперт Литовкин заявил, что Западу невыгодно поставлять на Украину много оружия

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Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Западу невыгодно поставлять Украине много оружия. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По его словам, страны Запада уверены, что Украина не может выдержать противодействия с Россией. Нынешние поставки вооружения совершаются исключительно ради денег, считает Литовкин. Он заключил, что увеличивать их Запад не видит смысла, так как он не получит доход, если «Украина завтра будет полностью освобождена и станет частью России».

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