Военный эксперт Литовкин: российская армия побеждает в спецоперации

Военный эксперт Дмитрий Литовкин уверен, что ВС РФ побеждают в спецоперации на Украине. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его мнению, об этом свидетельствует заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова, который сообщил о недостатке тяжелого вооружения.

«Истерика Украины по поводу необходимости дополнительных поставок тяжелого вооружения свидетельствует о том, что российская армия побеждает», — убежден Литовкин.

Также он считает, что поставки оружия со стороны Запада не помогу Украине, так как российские войска имеют «доминирующее превосходство».