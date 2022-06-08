Военный эксперт Литовкин прокомментировал поставки США тяжелого вооружения на Украину

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что США поставляет Украине тяжелое вооружение, чтобы затянуть конфликт. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации», — заявил он.

По мнению эксперта, Западу это выгодно. Он поставил Украине различного оружия на семь-восемь миллиардов долларов, что поставило страну в зависимое положение, заключил Литовкин.