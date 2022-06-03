Военный эксперт Леонков заявил, что предупреждение Медведева напугает США

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что предупреждение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева заставит США отменить поставку реактивных систем залпового огня HIMARS Украине. Об этом сообщило ИА Nation News.

Ранее Медведев заявил, что если Украина использует оружие на территории России, то в ответ последует удар «на поражение центров принятия решений».

Леонков считает, что его словам придает убедительность начало российских учений стратегических ядерных сил.

«Нас услышат, в какой-то момент они все отменят», — уверен он.