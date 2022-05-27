Военный эксперт Красноперов: ракетные удары РФ по украинским объектам приведут к прекращению поставок оружия от НАТО

Военный эксперт Андрей Красноперов считает, что в скором времени НАТО перестанет поставлять оружие Украине, так как его уничтожают российские военные. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, Германия уже перестала это делать, так как власти страны поняли, что помощь бесполезна.

«В Берлине понимают, что вся техника и вооружение либо попадают в руки нашей армии, либо сжигается», — уверен эксперт.

Также по его мнению, Запад удивлен возможностями российской армии.