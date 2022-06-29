Военный эксперт Коротченко: на Украине необходимо уничтожить железнодорожные объекты

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что на Украине необходимо уничтожить все крупные объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это необходимо, чтобы туда не попало дальнобойное оружие НАТО.

«Я думаю, что нам необходимо масштабное несение ударов, чтобы полностью парализовать все железнодорожное сообщение на Украине», — заявил Коротченко.

Также Коротченко уверен, что альянс не станет применят ядерное оружие против России.