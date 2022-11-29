Спецоперация 29 ноября 2022, 19:09 Военный эксперт Кнутов заявил о необходимости уничтожать вертолеты Sea King, которые Британия поставит ВСУ

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В скором времени ВСУ получат три британских противолодочных вертолета Westland Sea King WS-61. Военный аналитик, директор Музея истории ПВО Юрий Кнутов отметил, что вертолеты необходимо уничтожить, так как они представляют опасность для России. Об этом сообщило РИА ФАН.

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По словам эксперта, вертолеты могут угрожать Черноморскому флоту страны, особенно во время действий у берегов Украины. При этом Кнутов пояснил, что Россия обладает достаточным вооружением для того, чтобы поразить вертолеты. Для этих целей подойдут дальнобойных систем противовоздушной обороны.

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