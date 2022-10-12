Военный эксперт Кнутов заявил, что у полученного Украиной от США ЗРК IRIS-T есть недостаток | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Военный эксперт Кнутов заявил, что у полученного Украиной от США ЗРК IRIS-T есть недостаток

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Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что у Украины могут возникнуть проблемы с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, который она получила от США. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, IRIS-T не подходит для старой военной техники, которой пользуется Украина. В результате оружие НАТО может оказаться бесполезным, считает Кнутов.

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«Потребуется энное количество времени, может полгода, чтобы создать аппаратуру сопряжения между натовскими системами ПВО и ВСУ», — заключил он.

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