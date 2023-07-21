Спецоперация 21 июля 2023, 16:47 Военный эксперт Кнутов: Су-35 уничтожает самолеты ВСУ, оставаясь незамеченным

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ВСУ назвали российский истребитель Су-35 одной из лучших боевых летательных машин, потому что он сбивает самолеты противника, а его даже не успевают заметить. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился военный эксперт Юрий Кнутов

По его словам, истребители Су-35 отличаются сверхманевренностью и ультрасовременными средствами обнаружения техники противника в воздухе и на земле. Еще одна важная особенность российского самолета в том, что его почти невозможно засечь с помощью радаров. Таким образом Су-35 наносят точные и неожиданные удары, поражая свои цели.

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