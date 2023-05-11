11 мая 2023, 17:47
Военный эксперт Кнутов: российские комплексы ПВО смогут адаптироваться к поставкам ракет Storm Shadow Украине
Российские комплексы противовоздушной обороны смогут адаптироваться к крылатым ракетам Storm Shadow, которые Британия поставила Украине. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов сайту телеканала «Звезда».
По словам эксперта, приноровиться к такому типу военной техники возможно. Для адаптации к действиям крылатых ракет и их нейтрализации российским системам ПВО потребуется определенное время.
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Кнутов отметил, что ущерб от поставок можно максимально снизить, если заранее выяснить места базирования для последующего уничтожения ракет.
Специальная военная операция РФ на Украине
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