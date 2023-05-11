Спецоперация 11 мая 2023, 17:47 Военный эксперт Кнутов: российские комплексы ПВО смогут адаптироваться к поставкам ракет Storm Shadow Украине

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Российские комплексы противовоздушной обороны смогут адаптироваться к крылатым ракетам Storm Shadow, которые Британия поставила Украине. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, приноровиться к такому типу военной техники возможно. Для адаптации к действиям крылатых ракет и их нейтрализации российским системам ПВО потребуется определенное время.

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Кнутов отметил, что ущерб от поставок можно максимально снизить, если заранее выяснить места базирования для последующего уничтожения ракет.