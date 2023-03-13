13 марта 2023, 17:18
Военный эксперт Кнутов предположил, что Артемовск ждет судьба Мариуполя
Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что Артемовск ждет судьба Мариуполя после применения авиации УПАБ-1500Б. Об этом сообщило издание SM.news.
«Если украинские войска в ближайшее время не получат приказ на выход из Артемовска, дорогу на Часов Яр мы перерезаем, таким образом, город окажется в положении Мариуполя», — сказал он.
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По его словам, авиабомбы УПАБ-1500Б имеют возможность быть сброшенными на расстоянии в 40 километров, неся разрушительную силу.
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ВСУ
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