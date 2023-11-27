Спецоперация 27 ноября 2023, 12:45 Военный эксперт Кнутов назвал устойчивость к морозу преимуществом техники ВС РФ

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Российская военная техника может быть использована в любую погоду. Она демонстрирует уверенность и устойчивость как в жару, так и в мороз. Об этом сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Lenta.ru.

По его словам, важно проводить правильную подготовку боевых машин к зиме.

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«Нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла. В противном случае масло может застыть, и все на этом закончится», — пояснил военный эксперт.

Он также отметил, что обслуживание техники на местах обеспечивает бесперебойное функционирование при любых условиях, добавила «Свободная пресса».