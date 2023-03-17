Спецоперация 17 марта 2023, 19:05 Военный эксперт Клинцевич заявил, что страны Запада хотят вновь снабдить Украину авиацией

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Страны запада не планируют останавливать поставку техники на Украину. Такой информацией поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Об этом сообщил ИА SM.News.

По словам специалиста, в ближайшее время в страну хотят отправить порядка 100 танков разной модификации, свыше 250 боевых пехотных машин. Кроме того, на Украину планируют поставить колесную технику и гусеничные бронетранспортеры М-113. Клинцевич обратил внимание на тот факт, что Запад занимается активным обучением летчиков.

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«Авиация в виде Миг-29 от Словении и Польши появится и, возможно, еще какие-то образцы, потому что в пакете военной помощи американцы передали шесть тысяч авиационных ракет, из которых две тысячи управляемые», — рассказал эксперт.

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