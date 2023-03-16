16 марта 2023, 15:28
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на стороне ВСУ находятся боевики ИГ
На стороне украинской армии находятся террористы из «Исламского государства»*. Об этом ИА SM.News рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, он попросил специалистов посмотреть видеозаписи, на которых в окопах ВСУ видно арабов, и определить, что за эмблемы нашиты на их форме.
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«И мне прямо сказали, что это эмблемы ИГ*. ИГ*, я напомню, запрещена не только в нашей стране, а везде. А натовцы и американцы их с руки кормят. И вот там поляки, американцы, англичане», — заявил Юрий Кнутов.
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Он также добавил, что Украина испытывает сейчас серьезные трудности в Артемовске. Но не отправляет туда обученных бойцов, а, наоборот, эвакуирует их оттуда. Взамен посылая необученных, только что мобилизованных военнослужащих.
* ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Терроризм
ВСУ
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