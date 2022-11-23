Спецоперация 23 ноября 2022, 16:34 Военный эксперт Хатылев заявил, что Украина не сможет использовать ракеты Brimstone-2

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Великобритания поставила Украине ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением. Однако страна вряд ли сможет использовать это вооружение. Таким мнением поделился военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Специалист пояснил, что Украине потребуется много времени на организацию перевооружения. В стране нет летчиков, которые смогли бы управлять истребителями и работать с использованием Brimstone-2.

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При этом Хатылев подчеркнул, что для других ракет у ВСУ не хватает комплектующих, поэтому их реализовать также не выйдет.

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