Власти Испании приняли решение поставлять тяжелое вооружение на территорию Украины, передала газета El Pais. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал такое решение. Об этом сообщили Nation News.

Эксперт заявил, что сейчас правительство этой страны идет на поводу у Вашингтона и Брюсселя. Он отметил, что поставки не скажутся на итогах спецоперации.

«Что до Испании, то надеюсь, она не будет отправлять на Украину своих военных специалистов, памятуя о судьбе посланной на Восточный фронт „Голубой дивизии“, где испанцы, проявили жестокость по отношению к мирным людям и потеряли в боях с Красной Армией два состава», — отметил Дандыкин.