Союзные силы российской армии и подразделений ЛДНР в ходе спецоперации используют снайперские винтовки DXL-5 «Опустошитель». В интервью «Политике сегодня» военный обозреватель Виктор Баранец рассказал об особенностях этого оружия.

Производителя винтовки Баранец назвал гением снайперского оружия. Он подчеркнул, что у этой винтовки нет аналогов в мире.

«У нее очень сильный патрон. А меня больше всего поражает гениальное устройство именно этого оружия. Надо было действительно быть гением, чтобы иногда даже перехитрить законы физики и механики, для того, чтобы эта винтовка хорошо и безотказно работала», — считает эксперт.