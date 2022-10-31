Военный ДНР спасся из плена в Мариуполе, несмотря на 9 ножевых ранений | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 08:06 Военный ДНР спасся из плена в Мариуполе, несмотря на 9 ножевых ранений Раненый ножом военный ДНР пытался бежать из плена ВСУ на заводе имени Ильича в Мариуполе

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Боец Донецкой Народной Республики выжил, несмотря на пытки в плену Вооруженных сил Украины в Мариуполе. Даже после девяти ножевых ранений он пытался бежать, сообщило РИА «Новости».

Подробности дела он рассказал во время следственного эксперимента. Правоохранители поймали украинского военнослужащего, который сознался в пытках.

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Все произошло в марте, когда потерпевший приехал к родителям в Мариуполь. Его схватили, избили битой, сломали ребра и левую руку, а потом закрыли в помещении на металлургическом комбинате имени Ильича. Спустя несколько дней к нему пришел украинский военный — его впоследствии задержали — и приказал отвезли диверсионную группу на артиллерийский склад.

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Пленный отказался. За это украинский военный порезал его штык-ножом от автомата Калашникова. В общей сложности он нанес не меньше девяти ранений в плечо, шею, спину и голову.

«Когда он бил в голову, я уже лежал на боку», — рассказал мужчина.

В течение двух дней к нему не приходили, а потом вынесли его на землю за котельной и накрыли покрывалом. Тогда мужчина решил сбежать. Ночью он полз вдоль цеха, но утром бойца снова взяли в плен. Через два дня ВСУ ушли с завода, а раненого бойца спасли подошедшие военные ДНР.