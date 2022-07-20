Солдаты украинских нацбатальонов не позволяют отступать мобилизованным срочникам, которые хотят отступить или сдаться. Националисты расстреливают их на месте. Об этом сказал РИА «Новости» военный ДНР.

По словам военнослужащего, под Авдеевкой присутствуют члены националистических формирований. Однако большая часть из них — заградотряды. Они не дают отходить бойцам ВСУ, срочникам и мобилизованным, которых «согнали просто для количества».

«Мрут как мухи. Потому что не имеют возможности сдаться — заградотряды стреляют в спину. Или отойти обратно — стреляют прямо в упор», — рассказал военный.

Все эти преступления киевского режима игнорируются Западом, говорил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Ранее западные государства игнорировали преступников, которые расстреливали людей на Майдане, а сейчас умалчивается количество мирных жителей Донбасса, убитых украинскими боевиками за восемь лет бомбардировок и обстрелов.