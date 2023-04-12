Спецоперация 12 апреля 2023, 07:23 Военный бронепоезд в зоне проведения спецоперации сняли на видео Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда ЗВО в зоне спецоперации

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Российские подразделения из Западного военного округа применили в зоне проведения спецоперации бронепоезд. Минобороны объяснило предназначение такой техники и показало ее работу.

Бронепоезд железнодорожных войск оснастили разными видами вооружений, в том числе зенитными пушками калибра 23 миллиметра, а также укрытиями для контроля над оперативной обстановкой и ведения огня, разного рода специальной техникой. Его защитили броней толщиной до 20 миллиметров, чтобы сделать недоступным для противника. В головной части установили платформу со средствами радиоэлектронной борьбы.

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В оборонном ведомстве объяснили, что бронепоезд не только сопровождает воинские грузы и пассажирские перевозки, но и проводит техническую разведку, разминирование и восстановление железнодорожных путей. С его помощью военные ремонтируют малые сооружения железной дороги, если они получили небольшие повреждения. Проходя по маршруту, бронепоезд регулярно останавливается перед мостами и путепроводами. Бойцы минно-подрывного взвода проверяют, не заложили ли взрывчатку на полотне и под путями.

Ранее Минобороны показало работу бронепоезда «Волга». Его начальник рассказал, как военнослужащие своими силами восстанавливают небольшие повреждения путей.