Спецоперация 21 марта 2024, 15:05 Военный аналитик раскрыл причины возросших втрое потерь ВСУ Аналитик Коротченко: потери ВСУ выросли из-за желания Украины получить транш США Diego Herrera/XinHua/globallookpress

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Потери в рядах ВСУ выросли в три раза из-за желания украинских властей показать США стойкость линии фронта, чтобы получить новый пакет помощи. Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко, чьи слова привело издание SM.News.

Для президента Украины Владимира Зеленского стало крайне важно показать американцам «устойчивость обороны», так как в скором времени решится вопрос о предоставлении транша на сумму более 60 миллиардов долларов.

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Руководство страны бездумно и безумно отправило все силы в лобовые атаки и на «мясные штурмы». Это привело к высоким потерям в рядах украинской армии.

ВСУ лишились 71 тысячи бойцов и 11 тысяч единиц вооружений с января по март 2024 года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава ведомства также указал на рост числа случаев дезертирства в ВСУ. На подконтрольных Украине территориях процветает мародерство, сообщили «Известия».