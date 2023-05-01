Спецоперация 01 мая 2023, 09:21 Военный аналитик объяснил, зачем ВС России наносят массированные удары по позициям ВСУ Полковник Кнутов: ВС России срывают контрнаступление ВСУ упреждающими ударами РИА «Новости»

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Российские силы наносят упреждающие удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы сорвать весеннее контрнаступление противника. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Он отметил, что ВС России для ударов используют артиллерию, авиацию и планирующие авиационные бомбы. По словам Крутова, такие массированные атаки с воздуха позволят оттянуть начало наступления украинских войск или даже его предотвратить.

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«У нас есть все, чтобы встретить наступление достойно, отбить его и самим двинуться вперед», — подчеркнул военный аналитик.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские подразделения начнут контрнаступление в зоне спецоперации до 15 мая. Он связал это с окончанием весенней распутицы.

Российские военные нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде в Днепропетровской области, в результате на складах с боеприпасами произошла детонация. Этот железнодорожный узел использовался украинскими военными для снабжения и переброски резервов. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил факт повреждения промышленного предприятия в Павлограде.